Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве

"Договорились продолжать координацию усилий в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, прочими трансграничными угрозами безопасности, в том числе и обсудили перспективу взаимодействия в сфере международной информационной безопасности и обеспечение борьбы с злоупотреблениями в киберпространстве", - сказал Лавров.

"У нас есть двусторонняя межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, и она рассматривает все упомянутые проблемы. Очередное заседание планируется на будущий год в Москве", - добавил российский министр.