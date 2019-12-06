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Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
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РИА Новости

Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве

17:25 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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РИМ, 6 дек - РИА Новости. Российская и итальянская сторона обсудили перспективы взаимодействия в киберпространстве, борьбу с терроризмом, наркотрафиком и другими трансграничными угрозами безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
"Договорились продолжать координацию усилий в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, прочими трансграничными угрозами безопасности, в том числе и обсудили перспективу взаимодействия в сфере международной информационной безопасности и обеспечение борьбы с злоупотреблениями в киберпространстве", - сказал Лавров.
"У нас есть двусторонняя межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, и она рассматривает все упомянутые проблемы. Очередное заседание планируется на будущий год в Москве", - добавил российский министр.
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