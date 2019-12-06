В Екатеринбурге локализовали пожар в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в школе №17 в Пожарные локализовали возгорание в школе №17 в Екатеринбурге на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС

По данным ведомства в 16.26 мск произошло возгорание мебели в кабинете на четвертом этаже здания. Из помещения эвакуированы 10 сотрудников школы.

"Пострадавших нет. В 18.50 (16.50 мск) пожарные локализовали огонь на площади 20 квадратных метров. Производится проливка горящих конструкций", – говорится в сообщении.