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В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
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РИА Новости

В Екатеринбурге локализовали пожар в школе

17:20 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в школе №17 в Екатеринбурге на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства в 16.26 мск произошло возгорание мебели в кабинете на четвертом этаже здания. Из помещения эвакуированы 10 сотрудников школы.
"Пострадавших нет. В 18.50 (16.50 мск) пожарные локализовали огонь на площади 20 квадратных метров. Производится проливка горящих конструкций", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте ЧП работают 73 человека личного состава и 19 единиц пожарно-спасательной техники, уточнили в ведомстве.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Вчера, 16:44
В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
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МЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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