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Религия и мировоззрение
2019-12-06T17:04+0300
https://ria.ru/20191206/1562069380.html
Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
https://cdn21.img.ria.ru/images/148178/83/1481788368_0:168:3046:1881_1036x0_80_0_0_8ae7eb9851059d9e11fe8ae334f10cc2.jpg
РИА Новости

Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию

17:04 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Священный Синод Украинской православной церкви поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании, назвав путь соборного обсуждения единственным способом выхода из кризиса в сфере межправославных отношений.
"Единственным способом выхода из этого кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса этих проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, другого выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. Поэтому приветствуем инициативу блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного собрания в Иордании", - говорится в заявлении Синода, которое публикует сайт УПЦ.
Иерархи УПЦ напомнили, что в тяжелые для Церкви времена уже был случай помощи со стороны Иерусалимского патриархата, когда в 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве "возобновил православную иерархию на замену ушедших в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти".
"Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к Всеправославному совещанию от предстоятелей и иерархов других поместных православных Церквей, которые начали все чаще и сильнее звучать в течение последнего времени", - отмечается в заявлении.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
30 ноября, 16:57Религия и мировоззрение
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьФеофил III (Патриарх Иерусалимский)В мире
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