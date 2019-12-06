Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Священный Синод Священный Синод Украинской православной церкви поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании, назвав путь соборного обсуждения единственным способом выхода из кризиса в сфере межправославных отношений.

"Единственным способом выхода из этого кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса этих проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, другого выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. Поэтому приветствуем инициативу блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного собрания в Иордании", - говорится в заявлении Синода, которое публикует сайт УПЦ.

Иерархи УПЦ напомнили, что в тяжелые для Церкви времена уже был случай помощи со стороны Иерусалимского патриархата, когда в 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве "возобновил православную иерархию на замену ушедших в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти".

"Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к Всеправославному совещанию от предстоятелей и иерархов других поместных православных Церквей, которые начали все чаще и сильнее звучать в течение последнего времени", - отмечается в заявлении.