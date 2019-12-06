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Новости Подмосковья
2019-12-06T16:59+0300
https://ria.ru/20191206/1562069120.html
Жители Подмосковья смогут законно срубить елку в двух лесопитомниках
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РИА Новости

Жители Подмосковья смогут законно срубить елку в двух лесопитомниках

16:59 06.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВетка ели в заснеженном лесу
Ветка ели в заснеженном лесу
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Московской области появится возможность законно срубить живую елку. С 20 декабря дерево можно будет приобрести и самостоятельно срубить в Ульянинском и Дмитровском питомниках, сообщил телеканал "360" со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.
Для специальной вырубки откроют плантации хвойных деревьев. Все желающие смогут выбрать елку, срубить и оплатить через приложение Сбербанка.

"Цены в питомниках очень демократичные, стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, а вот елочку в полтора-два метра можно будет выбрать за 700 рублей", ‒ отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Находятся питомники в Дмитровском и Раменском городских округах. Посетителям лесов организуют места для приготовления шашлыков, теплый чай и угощения.
"Сейчас в двух питомниках на выбор всем желающим представлено более 40 тысяч хвойных деревьев. Это наши традиционные породы: ель и сосна", ‒ добавил Иван Советников.
Ульянинский питомник находится в селе Ульянино, в Ульянинском лесничестве, кварталах 74‒75. Дмитровский располагается на Сосновой улице в Дмитрове.
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