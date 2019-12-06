Жители Подмосковья смогут законно срубить елку в двух лесопитомниках

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Московской области появится возможность законно срубить живую елку. С 20 декабря дерево можно будет приобрести и самостоятельно срубить в Ульянинском и Дмитровском питомниках, сообщил телеканал В Московской области появится возможность законно срубить живую елку. С 20 декабря дерево можно будет приобрести и самостоятельно срубить в Ульянинском и Дмитровском питомниках, сообщил телеканал "360" со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.

Для специальной вырубки откроют плантации хвойных деревьев. Все желающие смогут выбрать елку, срубить и оплатить через приложение Сбербанка.

"Цены в питомниках очень демократичные, стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, а вот елочку в полтора-два метра можно будет выбрать за 700 рублей", ‒ отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Находятся питомники в Дмитровском и Раменском городских округах. Посетителям лесов организуют места для приготовления шашлыков, теплый чай и угощения.

"Сейчас в двух питомниках на выбор всем желающим представлено более 40 тысяч хвойных деревьев. Это наши традиционные породы: ель и сосна", ‒ добавил Иван Советников.