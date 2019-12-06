Коммунальщики Подмосковья получили 45 новых уборочных машин

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сегодня в ряд муниципалитетов Московской области поступила новая техника. Коммунальщикам передали 45 уборочных машин. Об этом сообщил телеканал Сегодня в ряд муниципалитетов Московской области поступила новая техника. Коммунальщикам передали 45 уборочных машин. Об этом сообщил телеканал "360"

Новые КамАЗы сегодня получили такие муниципалитеты, как Домодедово, Зарайск, Красногорск, Богородский, Можайский, Одинцово, Подольск. Шесть машин до 16 декабря получат еще два городских округа. Техника оборудована системой "ГЛОНАСС" и пригодна для работы как летом, так и зимой.

"Хочу глав поприветствовать и всех работников ЖКХ. <…> Сегодня вручаем часть новой техники. <…> Больше 50 единиц новой техники, которую мы закупаем и отдаем на территории. Техники много не бывает. Мы должны рационально и эффективно использовать наши ресурсы, чтобы техника работала с полной отдачей", ‒ сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.