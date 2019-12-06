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Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
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РИА Новости

Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым

16:55 06.12.2019 (обновлено: 17:23 06.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, Ливии и вопрос санкций.
"Встреча дала возможность обсудить двусторонние вопросы, а также наиболее важные международные темы: сирийский кризис, ливийский кризис, который нас очень волнует, санкции. Это был очень приятный диалог, который подтверждает важность России для Италии как важнейшего собеседника", - заявил глава МИД Италии на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
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Луиджи Ди МайоВойна в СирииСергей ЛавровМИД ИталииЛивияСирияРоссияВ мире
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