Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым

"Встреча дала возможность обсудить двусторонние вопросы, а также наиболее важные международные темы: сирийский кризис, ливийский кризис, который нас очень волнует, санкции. Это был очень приятный диалог, который подтверждает важность России для Италии как важнейшего собеседника", - заявил глава МИД Италии на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.