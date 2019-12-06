Более 80 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. 83 социальных объекта ввели в э эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил телеканал 83 социальных объекта ввели в э эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики региона.

В Подмосковье открыли 49 школ и детсадов, 21 объект здравоохранения (ФАПы, поликлиники, больницы) и 13 спортивных объектов. Как напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, жилищная политика региона основывается на принципах комплексного и устойчивого развития.

"Объекты социальной инфраструктуры строятся и вводятся в эксплуатацию только в унисон с жилыми домами. За 11 месяцев в Московской области с начала года введено в эксплуатацию 83 соцобъекта", ‒ уточнила глава минжилполитики Подмосковья.