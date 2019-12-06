Более 80 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. 83 социальных объекта ввели в э эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики региона.
В Подмосковье открыли 49 школ и детсадов, 21 объект здравоохранения (ФАПы, поликлиники, больницы) и 13 спортивных объектов. Как напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, жилищная политика региона основывается на принципах комплексного и устойчивого развития.
"Объекты социальной инфраструктуры строятся и вводятся в эксплуатацию только в унисон с жилыми домами. За 11 месяцев в Московской области с начала года введено в эксплуатацию 83 соцобъекта", ‒ уточнила глава минжилполитики Подмосковья.
Лидером по числу ввода соцобъектов является Красногорск, здесь разрешения на ввод были выданы 13 учреждениям. На втором месте Мытищи (семь объектов площадью 37 тысяч квадратных метров), на третьем ‒ Одинцовский округ (четыре соцобъекта общей площадью 35 тысяч квадратных метров).