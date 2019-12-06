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Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий
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РИА Новости

Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий

16:38 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Пять человек погибли, один получил ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 29 ноября по 5 декабря 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получил один гражданский мужчина... Погибли пять военнослужащих республики. , - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 215 человек, погибли 165. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4894 человек.
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