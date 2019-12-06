Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий

"С 29 ноября по 5 декабря 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получил один гражданский мужчина... Погибли пять военнослужащих республики. , - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 215 человек, погибли 165. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4894 человек.