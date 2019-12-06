Диагностика на Дону: как работают передвижные медицинские комплексы

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Медицинская помощь доходит в самые отдаленные уголки Ростовской области благодаря работе 24 передвижных диагностических комплексов. Они используются в населенных пунктах с численностью жителей менее 100, там, где нет стационарных фельдшерско-акушерских пунктов.

Комплексы объезжают территории не менее одного раза в месяц и используются не только как передвижные ФАПы, но и как диагностические модули, в которых проводятся первый этап диспансеризации или профилактические осмотры. Среди оборудования комплексов есть мобильные флюорографы и маммографы.

Машины передвижной медицинской службы базируются на площадках центральных районных больниц, при этом обслуживают не только "свои" районы, но и расположенные рядом, охватывая таким образом все 43 сельских муниципальных образования региона.