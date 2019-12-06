Руденя: в феврале тверичане увидят новый современный транспорт

Губернатор Игорь Руденя на совещании о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя на совещании о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок

ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. Тверская область готовится к внедрению в регионе новой модели пассажирских перевозок и единой социальной карты жителя Тверской области, которой можно будет оплачивать в том числе и поездки на транспорте.

"В феврале новая модель перевозок начнет работать на территории города Твери и Калининского района. Наши граждане должны увидеть новый, современный транспорт и инфраструктуру, высокий уровень обслуживания. Задача номер один – обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании о введении новой системы пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, единая социальная карта тверичанина будет действовать на основе национальной платежной системы "Мир". С ее помощью можно будет получить государственные услуги в сфере транспортных перевозок, а также в системах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры.

В феврале следующего года на маршруты Тверской агломерации выйдут новые комфортабельные автобусы. Все перевозки будут осуществляться по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню.

"В новой модели пассажирских перевозок предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта – автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи. Запланировано обновление остановок", - информирует пресс-служба.

Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.