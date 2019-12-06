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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-06T16:26+0300
https://ria.ru/20191206/1562067197.html
Руденя: в феврале тверичане увидят новый современный транспорт
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РИА Новости

Руденя: в феврале тверичане увидят новый современный транспорт

16:26 06.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя на совещании о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок
Губернатор Игорь Руденя на совещании о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. Тверская область готовится к внедрению в регионе новой модели пассажирских перевозок и единой социальной карты жителя Тверской области, которой можно будет оплачивать в том числе и поездки на транспорте.

"В феврале новая модель перевозок начнет работать на территории города Твери и Калининского района. Наши граждане должны увидеть новый, современный транспорт и инфраструктуру, высокий уровень обслуживания. Задача номер один – обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании о введении новой системы пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, единая социальная карта тверичанина будет действовать на основе национальной платежной системы "Мир". С ее помощью можно будет получить государственные услуги в сфере транспортных перевозок, а также в системах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры.
В феврале следующего года на маршруты Тверской агломерации выйдут новые комфортабельные автобусы. Все перевозки будут осуществляться по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню.
"В новой модели пассажирских перевозок предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта – автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи. Запланировано обновление остановок", - информирует пресс-служба.
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Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.
Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Предусмотренный экологический класс транспорта – не ниже Евро 5.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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