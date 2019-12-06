Правительство одобрило эксперимент по электронному документообороту

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, которым предусматривается проведение эксперимента по введению на ряде предприятий электронного кадрового документооборота, расходы по ведению такого документооборота несет работодатель, сообщила пресс-служба Минтруда

"На заседании правительства России одобрен законопроект "О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками", подготовленный Минтрудом России в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Глава министерства Максим Топилин , слова которого приводит пресс-служба, пояснил, что целью законопроекта является отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками.

Он рассказал, что в настоящее время многие компании ведут внутренний документооборот в электронном виде. Вместе с тем в законодательстве предусмотрено, что ряд документов должен заключаться в письменном виде, либо работник должен ознакомиться с ними под роспись. Сюда входит трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие.

"Законопроект предусматривает возможность создания этих документов работодателями-участниками эксперимента в электронном виде без бумажных копий", – сообщил Топилин.

На сегодняшний день участвовать в эксперименте хотят 42 компании, работающие в сфере телекоммуникаций, а также в производственной, торговой, банковской сферах и сфере консалтинга. Эксперимент планируется проводить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Министр добавил, что работники принимают участие в эксперименте добровольно. Это отражается в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему. Они вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя в письменной форме. При необходимости они также смогут получить необходимые документы по запросу в трехдневный срок в удобной для них форме.