Гостиница Эрмитажа устроит на Новый год "Вечеринку по-королевски"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – Официальная гостиница Государственного Эрмитажа. Новогодняя ночь в стиле "Вечеринки по-королевски" в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа — это праздник, где гармонично сочетаются лучшие традиции и современность.
Самую удивительную ночь года вы сможете провести в великосветском обществе, почувствовав себя придворной дамой или знатным вельможей. В роскошных залах, воссоздающих интерьеры Зимнего дворца, ночь будет наполнена тайнами и секретами, многие из которых откроются в последний момент.
В парадном зале гостиницы "Эрмитаж" – незабываемая новогодняя программа, музыкально-театральное шоу с участием лучших артистов театров и творческих коллективов. Яркие и зажигательные номера создадут новогоднюю атмосферу праздника и веселья.
На праздничном ужине вы откроете для себя богатую палитру вкусов русской императорской кухни, которую специально для вас оживил во времени наш шеф-повар.
После боя курантов для гостей будет организован легкий фуршет в панорамном зале "Фон Кленце", где гости смогут полюбоваться праздничными фейерверками под живую музыку.
Более подробно о предстоящем мероприятии Вы сможете узнать, связавшись с нами по телефону 8 (800) 333-4114 или написав нам на info@thehermitagehotel.ru.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Правды, 10.
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