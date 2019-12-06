Гостиница Эрмитажа устроит на Новый год "Вечеринку по-королевски"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – Официальная гостиница Государственного Эрмитажа. Новогодняя ночь в стиле "Вечеринки по-королевски" в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа — это праздник, где гармонично сочетаются лучшие традиции и современность.

Самую удивительную ночь года вы сможете провести в великосветском обществе, почувствовав себя придворной дамой или знатным вельможей. В роскошных залах, воссоздающих интерьеры Зимнего дворца, ночь будет наполнена тайнами и секретами, многие из которых откроются в последний момент.

В парадном зале гостиницы "Эрмитаж" – незабываемая новогодняя программа, музыкально-театральное шоу с участием лучших артистов театров и творческих коллективов. Яркие и зажигательные номера создадут новогоднюю атмосферу праздника и веселья.

На праздничном ужине вы откроете для себя богатую палитру вкусов русской императорской кухни, которую специально для вас оживил во времени наш шеф-повар.

После боя курантов для гостей будет организован легкий фуршет в панорамном зале "Фон Кленце", где гости смогут полюбоваться праздничными фейерверками под живую музыку.

Более подробно о предстоящем мероприятии Вы сможете узнать, связавшись с нами по телефону 8 (800) 333-4114 или написав нам на info@thehermitagehotel.ru

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Правды, 10.