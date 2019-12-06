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Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича
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РИА Новости

Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича

15:54 06.12.2019
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16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА в формате видеомоста Москва – Вена.
В ходе мероприятия будут подведены итоги работы в 2019 году с акцентом на результаты 26-го заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в Братиславе (Словакия) 5–6 декабря.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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