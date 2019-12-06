В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 дек - РИА Новости. Строительство водоочистных сооружений стоимостью около 400 миллионов рублей завершится в городе Лянтор (ХМАО) летом 2020 года, новая система основана на интенсивной аэрации воды без применения хлорирования, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Муниципальный контракт на строительство новых водоочистных сооружений в Лянторе, где проживают 43 тысячи человек, власти заключили год назад. Как пояснили РИА Новости в администрации района, работы ведутся в рамках национального проекта "Экология". В пятницу Трубецкой и губернатор Югры Наталья Комарова осмотрели объект, строительство которого должно завершиться в следующем году.
"До ввода объекта остались считанные месяцы... Его цена - 395,7 миллиона рублей. Строительство велось в основном на средства бюджета Сургутского района", - сообщил Трубецкой.
По его словам, большая часть необходимого оборудования на предприятии уже установлена, готовность сооружений - 75%, а все этапы работ контролируют общественники. "ВОСы сдадут уже летом 2020 года", - подчеркнул руководитель муниципалитета.
По информации властей района, схема очистки воды основана на системе станции, разработанной и произведенной в Томске. Принцип ее работы заключается в интенсивной аэрации - насыщении воды кислородом с использованием эффекта кавитации, который позволяет практически полностью обезвредить питьевую воду от бактерий и спор. Таким образом, ее обеззараживание будет происходить без хлорирования.