В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом

"До ввода объекта остались считанные месяцы... Его цена - 395,7 миллиона рублей. Строительство велось в основном на средства бюджета Сургутского района", - сообщил Трубецкой.

По его словам, большая часть необходимого оборудования на предприятии уже установлена, готовность сооружений - 75%, а все этапы работ контролируют общественники. "ВОСы сдадут уже летом 2020 года", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

По информации властей района, схема очистки воды основана на системе станции, разработанной и произведенной в Томске. Принцип ее работы заключается в интенсивной аэрации - насыщении воды кислородом с использованием эффекта кавитации, который позволяет практически полностью обезвредить питьевую воду от бактерий и спор. Таким образом, ее обеззараживание будет происходить без хлорирования.