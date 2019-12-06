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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-12-06T15:59+0300
https://ria.ru/20191206/1562064378.html
В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом
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РИА Новости

В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом

15:45 06.12.2019 (обновлено: 15:59 06.12.2019)
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© Фото предоставлено администрацией Сургутского районаСтроительство водоочистных сооружений в Лянторе
Строительство водоочистных сооружений в Лянторе
© Фото предоставлено администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 дек - РИА Новости. Строительство водоочистных сооружений стоимостью около 400 миллионов рублей завершится в городе Лянтор (ХМАО) летом 2020 года, новая система основана на интенсивной аэрации воды без применения хлорирования, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Муниципальный контракт на строительство новых водоочистных сооружений в Лянторе, где проживают 43 тысячи человек, власти заключили год назад. Как пояснили РИА Новости в администрации района, работы ведутся в рамках национального проекта "Экология". В пятницу Трубецкой и губернатор Югры Наталья Комарова осмотрели объект, строительство которого должно завершиться в следующем году.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
19 ноября, 09:41Ханты-Мансийский Автономный Округ
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"До ввода объекта остались считанные месяцы... Его цена - 395,7 миллиона рублей. Строительство велось в основном на средства бюджета Сургутского района", - сообщил Трубецкой.
По его словам, большая часть необходимого оборудования на предприятии уже установлена, готовность сооружений - 75%, а все этапы работ контролируют общественники. "ВОСы сдадут уже летом 2020 года", - подчеркнул руководитель муниципалитета.
По информации властей района, схема очистки воды основана на системе станции, разработанной и произведенной в Томске. Принцип ее работы заключается в интенсивной аэрации - насыщении воды кислородом с использованием эффекта кавитации, который позволяет практически полностью обезвредить питьевую воду от бактерий и спор. Таким образом, ее обеззараживание будет происходить без хлорирования.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
20 ноября, 11:49
В Югре четверть привлекаемых инвестиций приходится на Сургутский район
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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