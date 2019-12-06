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Тамбовская область
2019-12-06T15:37+0300
https://ria.ru/20191206/1562063824.html
Тамбовским льготникам выделят еще 100 млн рублей на лекарства
https://cdn22.img.ria.ru/images/147759/44/1477594436_0:17:5184:2933_1036x0_80_0_0_2e1b59004ce5df6497a367f5799a0dbc.jpg
РИА Новости

Тамбовским льготникам выделят еще 100 млн рублей на лекарства

15:37 06.12.2019
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© Fotolia / viperfzkТаблетки
Таблетки
© Fotolia / viperfzk
ТАМБОВ, 6 дек – РИА Новости. Тамбовские власти в 2020 году планируют выделить на лекарственное обеспечение льготников дополнительные средства в размере 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В целом в областном бюджете на льготное лекарственное обеспечение на 2020 год предусмотрено 430 миллионов рублей, тогда как в 2019 году на эти цели было выделено 330 миллионов рублей.

"Благодаря решению региональных властей, у медиков появятся дополнительные возможности для обеспечения льготников необходимыми лекарствами. Эти средства заложены в проекте областного бюджета на 2020 год. Часть из них будет направлена на лечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий населения области находятся на постоянном контроле губернатора Александра Никитина. На начало декабря 2019 года в области создан запас лекарств по 475 торговым наименованиям на сумму 113,4 миллиона рублей, что соответствует четырехмесячной потребности.
В пресс-службе добавили, что правом на льготное лекарственное обеспечение в Тамбовской области обладают свыше 63 тысяч человек, из которых почти 35 тысяч – это федеральные льготники и свыше 28 тысяч – региональные льготники.
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