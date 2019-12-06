Тамбовским льготникам выделят еще 100 млн рублей на лекарства

ТАМБОВ, 6 дек – РИА Новости. Тамбовские власти в 2020 году планируют выделить на лекарственное обеспечение льготников дополнительные средства в размере 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В целом в областном бюджете на льготное лекарственное обеспечение на 2020 год предусмотрено 430 миллионов рублей, тогда как в 2019 году на эти цели было выделено 330 миллионов рублей.

"Благодаря решению региональных властей, у медиков появятся дополнительные возможности для обеспечения льготников необходимыми лекарствами. Эти средства заложены в проекте областного бюджета на 2020 год. Часть из них будет направлена на лечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий населения области находятся на постоянном контроле губернатора Александра Никитина . На начало декабря 2019 года в области создан запас лекарств по 475 торговым наименованиям на сумму 113,4 миллиона рублей, что соответствует четырехмесячной потребности.