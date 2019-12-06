В ЕК ожидают трехстороннюю встречу по газу в декабре

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. ЕК находится в тесном контакте с РФ Украиной по газовому вопросу, ожидает, что новый раунд консультаций состоится в текущем месяце, заявил в пятницу журналистам на брифинге представитель исполнительной коллегии.

"Приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Украиной и Россией, ЕК остаётся в тесном контакте с обеими сторонами", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, не прояснилась ли ситуация со сроками проведения встречи.

По его словам, ЕК продолжает готовиться к следующему раунду консультаций на политическом уровне, которые "по-прежнему, как предполагается, состоятся в декабре".

Ранее источник в ЕК сообщил РИА Новости, что дата министерской встречи по газу еще не согласована. Возможная встреча 5 декабря также не была подтверждена. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг не исключил проведения трехсторонки на министерском уровне на следующей неделе.