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В ЕК ожидают трехстороннюю встречу по газу в декабре
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РИА Новости

В ЕК ожидают трехстороннюю встречу по газу в декабре

15:13 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. ЕК находится в тесном контакте с РФ и Украиной по газовому вопросу, ожидает, что новый раунд консультаций состоится в текущем месяце, заявил в пятницу журналистам на брифинге представитель исполнительной коллегии.
"Приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Украиной и Россией, ЕК остаётся в тесном контакте с обеими сторонами", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, не прояснилась ли ситуация со сроками проведения встречи.
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По его словам, ЕК продолжает готовиться к следующему раунду консультаций на политическом уровне, которые "по-прежнему, как предполагается, состоятся в декабре".
Ранее источник в ЕК сообщил РИА Новости, что дата министерской встречи по газу еще не согласована. Возможная встреча 5 декабря также не была подтверждена. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг не исключил проведения трехсторонки на министерском уровне на следующей неделе.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
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