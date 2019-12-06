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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-06T14:55+0300
https://ria.ru/20191206/1562061385.html
Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156206/10/1562061010_0:98:2000:1223_1036x0_80_0_0_7f85c09443537d60bf5c0c0b6a9a1bbe.jpg
РИА Новости

Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии

14:55 06.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области планируется открытие филиалов Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной, уж разработан проект создания амбулаторной модели, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Если у нас будут хорошие роддома, молодежь будет принимать решение оставаться на территории. Задача номер один – это демография. От этого зависит развитие экономики региона", - сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на совещании, посвященном развитию филиальной сети в системе здравоохранения Верхневолжья.

На совещании были определены муниципалитеты, где до 2024 года предполагается открыть филиалы - это Ржев, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Бежецк, Кимры. Также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково.
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Тверская областьЭкономика
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