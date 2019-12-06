Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии

ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области планируется открытие филиалов Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной, уж разработан проект создания амбулаторной модели, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Если у нас будут хорошие роддома, молодежь будет принимать решение оставаться на территории. Задача номер один – это демография. От этого зависит развитие экономики региона", - сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на совещании, посвященном развитию филиальной сети в системе здравоохранения Верхневолжья.
На совещании были определены муниципалитеты, где до 2024 года предполагается открыть филиалы - это Ржев, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Бежецк, Кимры. Также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково.