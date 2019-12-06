Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии

"Если у нас будут хорошие роддома, молодежь будет принимать решение оставаться на территории. Задача номер один – это демография. От этого зависит развитие экономики региона", - сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на совещании, посвященном развитию филиальной сети в системе здравоохранения Верхневолжья.