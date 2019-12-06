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Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания
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РИА Новости

Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания

14:32 06.12.2019 (обновлено: 14:33 06.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джузеппе Конте на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Риме передал президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания.
"Самые лучшие пожелания вам от президента Путина. Мы продолжаем работать над тем, чтобы все договоренности, которые были достигнуты между лидерами, реализовывались", - сказал Лавров в начале встречи.
Со своей стороны итальянский премьер также передал через Лаврова Путину свои приветствия.
"Добро пожаловать в Рим, министр. Я всегда вспоминаю наши встречи с Путиным, передавайте президенту мои наилучшие пожелания", - сказал Конте.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
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Джузеппе КонтеСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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