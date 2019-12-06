В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры

ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Новый сельский дом культуры открыт в чувашском селе Аттиково, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Строительство дома культуры началось в этом году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики". На строительство объекта из республиканского и местного бюджетов были выделены свыше 14 миллионов рублей.
В новом сельском доме культуры есть зрительный зал на сто мест, кабинеты кружковой работы, библиотека, артистическая. Учреждение приспособлено для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В министерстве отметили, что сельчане получили современное учреждение культуры, отвечающее стандартам качества предоставления услуг, а сотрудники библиотечной и клубной системы – возможность работать в комфортных условиях.