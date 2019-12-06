В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры

Строительство дома культуры началось в этом году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики". На строительство объекта из республиканского и местного бюджетов были выделены свыше 14 миллионов рублей.