РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика
Чувашская Республика
2019-12-06T14:29+0300
https://ria.ru/20191206/1562059609.html
В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры
https://cdn21.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_0:183:1500:1027_1036x0_80_0_0_6b5c72d5596f86739163c0f5a4745072.jpg
РИА Новости

В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры

14:29 06.12.2019
6
© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Новый сельский дом культуры открыт в чувашском селе Аттиково, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Строительство дома культуры началось в этом году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики". На строительство объекта из республиканского и местного бюджетов были выделены свыше 14 миллионов рублей.
В новом сельском доме культуры есть зрительный зал на сто мест, кабинеты кружковой работы, библиотека, артистическая. Учреждение приспособлено для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В министерстве отметили, что сельчане получили современное учреждение культуры, отвечающее стандартам качества предоставления услуг, а сотрудники библиотечной и клубной системы – возможность работать в комфортных условиях.
Тренажерный зал
4 декабря, 16:09Чувашская Республика
В Чувашии дан старт проекту "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках"
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаОбщество
Рекомендуем
Портфель чиновника
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларацию о конфликте интересов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество
Село в Дагестане
В Кулинском районе Дагестана открыли два новых сквера
Галерея Триумф
В галерее "Триумф" пройдет выставка азербайджанского искусства
Город Абакан с горы Самохвал
СГК переключит село Подсинее на котельную в Абакане в 2020 году
Лаборатория
Ученые назвали точки роста рынка биотехнологий в России
Американский актер Адам Сэндлер
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
В Роспечати назвали переезд ярмарки Non/fiction из ЦДХ новой эпохой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Медведев пообщался с Эрнстом и Добродеевым после итогового интервью
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев рассказал об участии государства в восстановлении храмов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния