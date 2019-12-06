РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика
Чувашская Республика
2019-12-06T14:16+0300
https://ria.ru/20191206/1562058740.html
Чувашские волонтеры получили награды на форуме добровольцев в Сочи
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_0:162:3067:1887_1036x0_80_0_0_db51dbfd86a050d1fe11fb5d363f434a.jpg
РИА Новости

Чувашские волонтеры получили награды на форуме добровольцев в Сочи

14:16 06.12.2019
8
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Волонтеры из Чувашии удостоены наград на проходившем в Сочи международном форуме добровольцев, сообщает министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Форум объединил более пяти тысяч участников из России и 120 зарубежных стран.
В сообщении говорится, что представители чувашской делегации получили награды, в частности, за содействие в распространении на территории Чувашии всероссийских добровольческих проектов.
Так, пресс-центр Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" был награжден Федеральным штабом ВОД "Волонтеры-медики" в четырех номинациях: "Лучший материал в средствах массовой информации: теле- и радиоканалы", "За инициативу в сотрудничестве", "Лучший фотограф", "Лучший аккаунт регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" в социальной сети ВКонтакте". Руководитель Республиканского волонтерского центра "Действуй" Арина Максимова награждена благодарственным письмом и памятными подарками за помощь в исполнении заветных желаний в рамках проекта "Мечтай со мной".
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
Вчера, 20:16
Путин наградил жительницу Казани, ставшую волонтером года
С ноября этого года Чувашская республиканская молодежная общественная организация "Республиканский волонтерский центр "Действуй" является региональным представителем Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". За время своего сотрудничества командой волонтерского центра было реализовано 2 мечты детей с заболеваниями, опасными для жизни.
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаОбщество
Рекомендуем
Строительство водоочистных сооружений в Лянторе
В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом
Таблетки
Тамбовским льготникам выделят еще 100 млн рублей на лекарства
Чебоксары
В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры
Гостиница Эрмитажа
Гостиница Эрмитажа устроит на Новый год "Вечеринку по-королевски"
Губернатор Игорь Руденя на совещании о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок
Руденя: в феврале тверичане увидят новый современный транспорт
Новосибирск
СГК планирует увеличить высоту труб Новосибирской ТЭЦ-4 в полтора раза
Китайские проводницы возле скоростного поезда в Урумчи, Китай. Архивное фото
Туристический проект позволил поднять экономику Синьцзяна
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Костромская область намерена привлечь финансирование на ремонт мостов
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: развитие экономики Верхневолжья зависит от демографии
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов: образование стало одним из приоритетов в Рязанской области
Вид на дагестанский город Махачкала
В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор рассказал о форуме "Среда для жизни"
Улица Фрунзе в Липецке
В Липецке врачу-офтальмологу вручили первый "губернаторский миллион"
Диспансеризация
В Оренбуржье пожилых людей организованно доставляют на диспансеризацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния