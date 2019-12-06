Чувашские волонтеры получили награды на форуме добровольцев в Сочи

ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Волонтеры из Волонтеры из Чувашии удостоены наград на проходившем в Сочи международном форуме добровольцев, сообщает министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Форум объединил более пяти тысяч участников из России и 120 зарубежных стран.

В сообщении говорится, что представители чувашской делегации получили награды, в частности, за содействие в распространении на территории Чувашии всероссийских добровольческих проектов.

Так, пресс-центр Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" был награжден Федеральным штабом ВОД "Волонтеры-медики" в четырех номинациях: "Лучший материал в средствах массовой информации: теле- и радиоканалы", "За инициативу в сотрудничестве", "Лучший фотограф", "Лучший аккаунт регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" в социальной сети ВКонтакте". Руководитель Республиканского волонтерского центра "Действуй" Арина Максимова награждена благодарственным письмом и памятными подарками за помощь в исполнении заветных желаний в рамках проекта "Мечтай со мной".