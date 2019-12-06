В Кузбассе женщина избила предполагаемую соперницу молотком

КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Ревнивая жительница города Анжеро-Судженска пойдет под суд за избиение молотком предполагаемой любовницы своего мужа, ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В сентябре текущего года в дежурную часть полиции Анжеро-Судженска из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в отделение с ушибленными ранами головы обратилась 35-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что травмы потерпевшей нанесла ее 40-летняя знакомая. В отношении подозреваемой дознавателем было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
В ходе расследования установлено, что фигурантка совершила преступление из ревности. Заподозрив своего гражданского мужа в неверности и, решив, что новая возлюбленная мужчины – его коллега по работе, отправилась к ней выяснять отношения.
"Между женщинами произошла ссора, в ходе которой ревнивая горожанка молотком несколько раз ударила оппонентку по голове и скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в медицинское учреждение. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 2 года лишения свободы", – говорится в сообщении.