В Кузбассе женщина избила предполагаемую соперницу молотком

"Между женщинами произошла ссора, в ходе которой ревнивая горожанка молотком несколько раз ударила оппонентку по голове и скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в медицинское учреждение. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 2 года лишения свободы", – говорится в сообщении.