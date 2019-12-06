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Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины
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РИА Новости

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

13:46 06.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил посетит Донецкую область, сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации.
День вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
"Шестого декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - говорится в сообщении.
Детали визита украинского президента не сообщаются.
Через несколько дней состоится встреча в "нормандском формате" в Париже, на которой будет обсуждаться ситуация в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДонецкая областьУкраинаВ мире
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