Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил посетит Донецкую область, сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации.
День вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
"Шестого декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - говорится в сообщении.
Детали визита украинского президента не сообщаются.
Через несколько дней состоится встреча в "нормандском формате" в Париже, на которой будет обсуждаться ситуация в Донбассе.