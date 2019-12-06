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ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать использование дронов ВСУ в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать использование дронов ВСУ в Донбассе

13:43 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Украинские боевики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и наблюдения за патрулями миссии ОБСЕ… Обращаюсь к представителям Миссии ОБСЕ с призывом, отразить данные нарушения в своих отчетах и обязать украинскую сторону соблюдать достигнутые договоренности", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила один беспилотник у линии соприкосновения в районе подконтрольных ЛНР Сокольников. "Информация, находящаяся на флэш-накопителе БПЛА изучается нашими специалистами", - сказал Осадчий.
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