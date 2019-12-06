СГК планирует увеличить высоту труб Новосибирской ТЭЦ-4 в полтора раза

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) прорабатывает технические решения для увеличения дымовых труб Новосибирской ТЭЦ-4 в полтора раза, следует из релиза СГК.

"Планируется увеличить высоту четырех труб станции в полтора раза - с 60 до 98 метров. Приступить к реализации проекта СГК намерена в 2021–2022 годах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за роста потребления энергии, вырабатываемой ТЭЦ-4, отпуск тепла по итогам этого года должен повыситься более чем на 6%, в прошлом году прирост составил свыше 14%.

"Проект позволит при дальнейшем увеличении объемов производства станции не допустить роста концентрации загрязняющих веществ и даже снизить ее", - отмечают в компании.