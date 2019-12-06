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В Чебоксарах школьницу будут судить за удар полицейского ногой в лицо
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РИА Новости

В Чебоксарах школьницу будут судить за удар полицейского ногой в лицо

13:30 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Семнадцатилетняя жительница Чебоксар, искусавшая сотрудников ГИБДД и ударившая одного из них ногой в лицо, предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 сентября 2019 года двое сотрудников ГИБДД во время патрулирования обнаружили школьницу на остановке общественного транспорта в Новоюжном районе города Чебоксары, когда та вместе со своей подругой употребляла пиво. Девушку посадили в служебный автомобиль, где она укусила за руки инспекторов ДПС, а затем нанесла одному из них удар ногой по лицу.
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"В отношении 17-летней жительницы города Чебоксары было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, девушка и ее подруга уже привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте в виде штрафа в размере 500 рублей.
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