В Чебоксарах школьницу будут судить за удар полицейского ногой в лицо

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 сентября 2019 года двое сотрудников ГИБДД во время патрулирования обнаружили школьницу на остановке общественного транспорта в Новоюжном районе города Чебоксары, когда та вместе со своей подругой употребляла пиво. Девушку посадили в служебный автомобиль, где она укусила за руки инспекторов ДПС, а затем нанесла одному из них удар ногой по лицу.
"В отношении 17-летней жительницы города Чебоксары было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, девушка и ее подруга уже привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте в виде штрафа в размере 500 рублей.
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