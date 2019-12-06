В Чебоксарах школьницу будут судить за удар полицейского ногой в лицо

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 сентября 2019 года двое сотрудников ГИБДД во время патрулирования обнаружили школьницу на остановке общественного транспорта в Новоюжном районе города Чебоксары, когда та вместе со своей подругой употребляла пиво. Девушку посадили в служебный автомобиль, где она укусила за руки инспекторов ДПС, а затем нанесла одному из них удар ногой по лицу.