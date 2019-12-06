Туристический проект позволил поднять экономику Синьцзяна

МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Осенний туристический сезон в самом разгаре в живописной ландшафтной зоне на озере Баркуль Осенний туристический сезон в самом разгаре в живописной ландшафтной зоне на озере Баркуль Синьцзян-Уйгурского автономного района

"Природа озера Баркуль очень красивая, здесь спокойно. Мы все поселились в домах местных скотоводов, там довольно хорошая обстановка, комфортно и удобно", - рассказал нашему корреспонденту путешественник из провинции Цинхай.

Баркуль является внутренним озером закрытого типа, простирающимся на 9 километров с востока на запад и на 13 километров с севера на юг, и пополняется в основном за счет талых и сточных вод. Со временем здесь образовались соли и различные минералы, создав в этой местности особую геологическую среду и уникальный пейзаж, благодаря чему Баркуль считается самым красивым озером восточной части Синьцзяна.

Раньше озеро со всех сторон было заболочено, из-за чего туристы не могли подойти к нему близко. Однако в качестве меры по развитию туризма с 2015 году правительство Баркуль-Казахского автономного уезда инвестировало более 42,9 миллиона юаней в строительство ландшафтных зон, центров по обслуживанию туристов в ландшафтных зонах, стоянок для автомобилей, туалетов, площадок для конных скачек и других объектов инфрастуктуры.

Великолепные пейзажи, современная инфраструктура и романтика сельской идиллии привлекают все больше туристов. Местные жители также благодаря развитию агротуризма получили возможность повысить свое благосостояние. В 2018 году количество туристов на озере Баркуль достигло 1,2 миллиона человек, а доход от туризма - 270 миллионов юаней. За полгода 2019 года озеро посетили 740 тысяч туристов, а доходы составили 170 миллионов юаней.

Ма Тан - один из жителей деревни Цзяньшаньцзы. Ранее его семья была одной из самых бедных в этом районе. Ма рассказал, что до недавнего времени они жили разведением лошадей и верблюдов, а годовой доход семьи составлял всего триста - четыреста юаней. Теперь же, благодаря развитию инфраструктуры вокруг озера, сюда приезжает много туристов. Местные жители продают им верблюжье молоко, йогурт и другие молочные продукты, это приносит 30 тысяч юаней годового дохода. Дети с дошкольного возраста и до старших классов учатся бесплатно, а правительство выделяет каждой семье по 30 тысяч юаней в качестве помощи для строительства нового дома.

С 2015 года, как только ландшафтная зона озера Баркуль бесплатно открылась для посещения, все больше туристов стали приезжать сюда, предоставив местным жителям новые коммерческие возможности. Местным жителям удалось заработать на продаже товаров собственного ремесленного производства, продуктов питания, устраивая сельские традиционные развлечения, песни и танцы. Сегодня в туристической зоне озера Баркуль для местных жителей создано уже более 220 рабочих мест, что во многом повысило уровень жизни деревенского населения. Например, ранее семья Муратбека Масарима была малоимущей и не имела стабильного дохода. Однако с прошлого года, когда Муратбек получил работу уборщика в туристической зоне озера Баркуль, семья получила постоянный источник дохода. Более того, он получил кредит от государства в размере 30 тысяч юаней и 20 овец для разведения в качестве правительственной меры, направленной на борьбу с бедностью. Он даже изготовил повозку и привел из дома лошадь, чтобы привлекать туристов. "Создание туристической ландшафтной зоны на озере Баркуль принесло нам новые рабочие места и коммерческие возможности. Я зарабатываю около 4000-5000 юаней в месяц тем, что даю покататься туристам на своей лошади и в повозке. Мы и в будущем будем браться на каждую возможность и повышать свой уровень дохода", - рассказал корреспонденту Муратбек.

Туризм не только отразился на росте благосостояния местных жителей, но и поспособствовал развитию жилья, продуктов питания, транспорта и логистики в Баркуль-Казахском автономном уезде. Здесь даже появились новые торговые марки с местными особенностями: продукты из говядины и баранины, молочные продукты и другие. "С развитием сельского туризма доходы местных жителей выросли, и мы получили возможность извлекать выгоду из природных условий нашей местности", - рассказал начальник отдела пропаганды Баркуль-Казахского автономного уезда Чан Цайся.

Благодаря развитию туризма на озере Баркуль 183 человека из 78 домохозяйств повысили свой уровень дохода, из них 30 человек вышли из черты бедности. Изменения позитивно отразились на более чем тысячи человек, а среднегодовой подушевой доход вырос до 2000 юаней.

Развитие туризма и экономики, повышение доходов местного населения и избавление от бедности в Баркуль-Казахском автономном уезде является всего лишь одним из множества примеров улучшения жизни синьцзянского народа. За 60 лет существования Синьцзян-Уйгурского автономного района активно проводилась работа по улучшению благосостояния местного населения. Сегодня экономика Синьцзяна продолжает развиваться, общество является более гармоничным, уровень жизни растет. За последние пять лет было выведено из черты бедности более 2,314 миллиона человек, а уровень бедности снизился с 19,4% в конце 2013 года до 6,1% к концу 2018 года. Образование стало более доступным благодаря введению бесплатного трехлетнего дошкольного обучения; проект по медицинскому обеспечению принес комфорт и удобство в жизнь местного населения; постоянное повышение уровня профессионального образования позволил еще большему количеству молодых людей получить работу.

В 2018 году в городах и селах были трудоустроены 475 800 человек, располагаемый доход городских жителей на душу населения увеличился на 6,5%, а сельских жителей - на 8,5%.

Несмотря на уже полученные успехи, в Синьцзяне не останавливаются на достигнутом. Необходимо продолжать прилагать усилия, побуждать разные этнические группы к улучшению своего родного края и создавать условия для улучшения жизни народа. Только так можно проложить дорогу к светлому будущему региона.