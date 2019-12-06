РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T13:01+0300
https://ria.ru/20191206/1562053000.html
Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита
https://cdn23.img.ria.ru/images/155142/03/1551420345_0:102:2820:1688_1036x0_80_0_0_89e3be7dc6fbf14a61eb27d1ee5c301e.jpg
РИА Новости

Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита

13:01 06.12.2019
1192
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Французские власти могут обеспечить все необходимые условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, где сейчас проходят митинги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Во Франции в настоящее время проходит забастовка. Поводом для недовольства бастующих, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
"В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти в состоянии... и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", - сказал Песков журналистам.
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
Вчера, 21:36
Всеобщая забастовка в Париже
121001
Обсудить 2
Дмитрий ПесковФранцияРоссияПарижВ мире
Рекомендуем
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Последствия обстрела украинскими силовиками в Донбассе
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи в "нормандском формате"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Путин заявил о желании сохранить транзита газа через Украину
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
Американский историк оценил состояние отношений России и США
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния