Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Французские власти могут обеспечить все необходимые условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, где сейчас проходят митинги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Во Франции в настоящее время проходит забастовка. Поводом для недовольства бастующих, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
"В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти в состоянии... и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", - сказал Песков журналистам.
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