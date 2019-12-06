Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Во Франции в настоящее время проходит забастовка. Поводом для недовольства бастующих, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.

"В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти в состоянии... и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", - сказал Песков журналистам.