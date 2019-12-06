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Пресс-конференция главы Комитета ГД по культуре Елены Ямпольской
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД по культуре Елены Ямпольской

12:51 06.12.2019 (обновлено: 13:29 06.12.2019)
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17 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елены Ямпольской по итогам работы в 2019 году.
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Александр ШОЛОХОВ;
- члены Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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