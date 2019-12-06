Пресс-конференция главы Комитета ГД по культуре Елены Ямпольской

0

17 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елены Ямпольской по итогам работы в 2019 году.