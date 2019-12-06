Из Барнаула в Новосибирск можно будет долететь без пересадок

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прямой авиарейс из Барнаула в Новосибирск запустят с 2 января 2020 года, время в пути составит 50 минут. Перелеты по этому направлению будут выполняться пять раз в неделю в вечернее время на комфортабельном самолете, рассчитанном на 78 пассажиров.