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2019-12-06T12:51+0300
https://ria.ru/20191206/1562051684.html
Из Барнаула в Новосибирск можно будет долететь без пересадок
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РИА Новости

Из Барнаула в Новосибирск можно будет долететь без пересадок

12:51 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прямой авиарейс из Барнаула в Новосибирск запустят с 2 января 2020 года, время в пути составит 50 минут. Перелеты по этому направлению будут выполняться пять раз в неделю в вечернее время на комфортабельном самолете, рассчитанном на 78 пассажиров.
Это нововведение позволит упростить процесс пересадки пассажиров на рейсы восточного направления и целый ряд популярных международных направлений, отметили в министерстве транспорта Алтайского края.
"В 2020 году продолжится выполнение ставших популярными у жителей нашего края авиарейсов Барнаул ‒ Казань, Барнаул ‒ Красноярск и Барнаул ‒ Томск. Такая договоренность с авиакомпаниями-партнерами уже достигнута, невысокая за счет субсидирования стоимость билета делает эти направления доступными и привлекательными", – добавил заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин.
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Хорошие новостиХорошие новостиНовосибирскАлтайский крайБарнаул
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