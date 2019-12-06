В Абхазии запретили заготовку хвойных для новогодних праздников

СУХУМ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, сообщила пресс-служба кабмина республики.
"В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории страны премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников", - говорится в сообщении.
Также запрещен ввоз натуральной пихты без корневой системы из России.
Контроль за исполнением возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госуправление экологии и охране природы, МВД и Государственный таможенный комитет Абхазии.