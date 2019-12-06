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2019-12-06T12:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562051662.html
В Абхазии запретили заготовку хвойных для новогодних праздников
https://cdn22.img.ria.ru/images/151135/67/1511356777_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc229e7b268e155c04a795e8c752de91.jpg
РИА Новости

В Абхазии запретили заготовку хвойных для новогодних праздников

12:44 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлочный базар
Елочный базар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, сообщила пресс-служба кабмина республики.
"В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории страны премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников", - говорится в сообщении.
Также запрещен ввоз натуральной пихты без корневой системы из России.
Контроль за исполнением возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госуправление экологии и охране природы, МВД и Государственный таможенный комитет Абхазии.
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