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Егору Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму
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РИА Новости

Егору Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму

14:06 06.12.2019 (обновлено: 14:55 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы признал студента ВШЭ Егора Жукова виновным по делу о призывах к экстремизму и приговорил его к условному сроку. Кроме того, ему запретили создавать и вести сайты.
"Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на два года <...> Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение трех лет", — сказала судья.
Прокурор просил для Жукова четыре года колонии общего режима.
В части запрета использовать коммуникационные сети приговор касается создания и ведения собственных интернет-страниц, пояснила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.
Она не уточнила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей, отметив, что сторона защиты вправе обратиться в суд за разъяснением приговора.
Сам Жуков заявил журналистам, что рад оказаться на свободе, "но это несправедливая вещь". По его словам, "все превратилось в политику".
"Я просто хочу от души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение", — добавил студент.
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
11:04
"Осуществил призывы к экстремизму". Студенту Жукову дали условный срок

В чем обвиняли Жукова

Егор Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. В начале августа его обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Жуков вину не признал. Во время следствия он находился под домашним арестом.
В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что его включили в список физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Позже против части задержанных возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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"Элементы гуманизма"

Решение Кунцевского суда прокомментировал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
"Я очень доволен, что суд принял решение об условном наказании. Дважды я обращался публично к правоохранителям и к суду с тезисом о том, что нельзя ломать жизнь таким молодым способным людям, как Егор Жуков. И если бы суд принял решение о заключении, это было бы очень драматично", — сказал он РИА Новости.
По словам Фадеева, такой приговор позволит Жукову нормально продолжать учебу и развиваться.
"Мне кажется, здесь позиция Совета и моя личная позиция были учтены. И полагаю, что это в этом решении суда есть очевидные элементы гуманизма", — пояснил глава СПЧ.
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов заявил, что рад тому, что Жукова освободили.
"Я читал его последнее слово и знаком с его высказываниями. Не считаю, что там были основания для реального срока", - сказал он РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Егор ЖуковМоскваПроисшествия
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