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Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
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РИА Новости

Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

12:36 06.12.2019 (обновлено: 12:42 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.

"Там есть две ценности. Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не задавить, не скупить на рынке, я извиняюсь, вообще все, что там живет и шевелится".

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
По прогнозам Акимова, эта работу закончат в течение 2020 года. Он пояснил, что правительство должно четко очертить, что крупные фирмы, агрегаторы и компании из сферы финансовых технологий могут делать и что не могут.
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"А с другой стороны, должны дать ответ и стартапам, где и когда и по каким правилам государство будет вмешиваться. Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно", — заключил он.
В начале этой недели стало известно, что при фонде "Сколково" в 2020 году появится государственный интегратор стартапов, который будет развивать российские инновационные компании.
В фонде отметили, что сегодня небольшие фирмы из России не могут конкурировать с крупными игроками. Интегратор позволит их продуктам выйти на российский, а затем на мировой рынок и выдержать конкуренцию.
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