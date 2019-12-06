Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов

Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.

"Там есть две ценности. Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не задавить, не скупить на рынке, я извиняюсь, вообще все, что там живет и шевелится". Максим Акимов

По прогнозам Акимова, эта работу закончат в течение 2020 года. Он пояснил, что правительство должно четко очертить, что крупные фирмы, агрегаторы и компании из сферы финансовых технологий могут делать и что не могут.

"А с другой стороны, должны дать ответ и стартапам, где и когда и по каким правилам государство будет вмешиваться. Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно", — заключил он.

В начале этой недели стало известно, что при фонде "Сколково" в 2020 году появится государственный интегратор стартапов, который будет развивать российские инновационные компании.