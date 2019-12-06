СК поднял вопрос о лишении родительских прав москвички, избившей дочь

Ранее сообщалось, что в среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. В четверг полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок с 29-летней матерью. Там была задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16.00 до 17.00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь.
"В соответствии с законодательством РФ следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав женщины", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, женщине предъявлено обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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По данным следствия, женщина неоднократно сбрасывала дочь со стула.
"Следователям предстоит провести комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также изучить условия жизни девочки", - добавляется в сообщении.