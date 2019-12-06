СК поднял вопрос о лишении родительских прав москвички, избившей дочь

Ранее сообщалось, что в среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. В четверг полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок с 29-летней матерью. Там была задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16.00 до 17.00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь.