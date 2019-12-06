Глава МИД Италии: Россия восстанавливает свою роль в Средиземноморье

"Средиземноморье, благодаря обнаружению ресурсов и инфраструктуре, становится все более крупной связной платформой для мира. США остаются союзником и другом Италии, и мы считаем, что крайне необходимо, чтобы США продолжали играть важнейшую роль в регионе", - заявил он на открытии международного форума "Средиземноморские диалоги" в Риме.