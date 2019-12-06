Глава МИД Италии: Россия восстанавливает свою роль в Средиземноморье

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Россия восстанавливает свою роль в регионе Средиземноморья, оставаясь "неизбежным партнером" для решения региональных проблем, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Средиземноморье, благодаря обнаружению ресурсов и инфраструктуре, становится все более крупной связной платформой для мира. США остаются союзником и другом Италии, и мы считаем, что крайне необходимо, чтобы США продолжали играть важнейшую роль в регионе", - заявил он на открытии международного форума "Средиземноморские диалоги" в Риме.
По его словам, Средиземноморье представляет собой центральную тему отношений Рима с Вашингтоном.
"В январе мы проведём в МИД новую сессию Стратегического диалога по расширенному региону Средиземноморья", - сказал Ди Майо.
"В этом регионе восстанавливает свою важность Россия, неизбежный партнёр в том, что касается региональных динамик", - сказал итальянский министр.