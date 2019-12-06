Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 32

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 32, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета Одессы.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Пострадавших – людей, которые живы, - 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНИАН.