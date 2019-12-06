РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T11:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562046192.html
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 32
https://cdn21.img.ria.ru/images/156195/17/1561951783_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_e50d97ba67b5d0e6424266c4c8f2dc77.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 32

11:46 06.12.2019
466
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 32, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета Одессы.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
"Пострадавших – людей, которые живы, - 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНИАН.
100100
Обсудить 0
Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Белоруссия и Евросоюз разработают план действий по таможенным вопросам
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
Банкоматы Сбербанка
Сбербанк сообщил о росте числа жалоб на телефонное мошенничество
Статуя Фемиды в суде
В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля
Здание правительства РФ
Регионы получат 500 миллионов рублей на развитие информационных систем
Нино Бурджанадзе
Бурджандзе прокомментировала задержание врача в Южной Осетии
Валерий Фадеев
Глава СПЧ оценил приговор Егору Жукову
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Здание компании Магнат
В "Магнате" прокомментировали смерть Обретецкого в ДТП в Лондоне
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев
В "Слуге народа" сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием
Стоп-кадр оперативного видео задержания Сергея Родионова
Руководителя архангельского УФНС обвинили в получении взятки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин
Аэропорт Нур-Султан
В Нур-Султане полиция начала расследование стрельбы в аэропорту
Врач скорой медицинской помощи
В Тюменской области три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
Лента новостейМолния