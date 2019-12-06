Билли Айлиш представила клип, в котором о ее лицо тушат окурки

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню Хanny из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?". Она же стала и режиссером видео.

На фоне белых стен и скамейки исполнительница поет о том, что все ее друзья проводят жизнь в вечеринках. В это время об ее лицо тушат окурки, на что Билли не обращает никакого внимания.

Я пассивный курильщик, но по-прежнему пью колу. Мне не нужен ксанни (успокоительный препарат. — Прим. ред.), чтобы чувствовать себя лучше, — говорится в тексте композиции.

За несколько часов клип набрал более восьми миллионов просмотров, 1,2 миллиона лайков и почти 90 тысяч комментариев.

"Мне нравится, что каждое ее видео артистичное и идеальное. Билли, ты восхитительна", — написала @Førêśt.

"Интересно, как ее глаза следят за камерой, как будто мы двигаемся вместе", — заметил @coldcut munikwa.