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2019-12-06T16:55+0300
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Билли Айлиш представила клип, в котором о ее лицо тушат окурки
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РИА Новости

Билли Айлиш представила клип, в котором о ее лицо тушат окурки

15:03 06.12.2019 (обновлено: 16:55 06.12.2019)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню Хanny из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?". Она же стала и режиссером видео.
На фоне белых стен и скамейки исполнительница поет о том, что все ее друзья проводят жизнь в вечеринках. В это время об ее лицо тушат окурки, на что Билли не обращает никакого внимания.

Я пассивный курильщик, но по-прежнему пью колу. Мне не нужен ксанни (успокоительный препарат. — Прим. ред.), чтобы чувствовать себя лучше, — говорится в тексте композиции.

За несколько часов клип набрал более восьми миллионов просмотров, 1,2 миллиона лайков и почти 90 тысяч комментариев.
"Мне нравится, что каждое ее видео артистичное и идеальное. Билли, ты восхитительна", — написала @Førêśt.
"Интересно, как ее глаза следят за камерой, как будто мы двигаемся вместе", — заметил @coldcut munikwa.
"Удивительно, с каким спокойствием Билли Айлиш просто пытается оторвать себе голову", — прокомментировал @strawberryjamin.
Американская певица Билли Айлиш
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