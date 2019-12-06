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Туризм
2019-12-06T11:50+0300
https://ria.ru/20191206/1562044197.html
МЧС предупреждает туристов о возможном извержении вулкана на Камчатке
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РИА Новости

МЧС предупреждает туристов о возможном извержении вулкана на Камчатке

11:50 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Специалисты предупреждают о возможном извержении Авачинского вулкана на Камчатке в течение месяца, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка. При этом следует ожидать пеплопады в ближайших населенных пунктах. Не рекомендуется посещение вулкана в течение месяца", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в этот период и арендующих для этого малые воздушные суда.
Сейчас в районе вулкана туристических групп не зарегистрировано.
В случае возможного извержения возле Авачинской сопки может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады способны вызвать аллергические реакции, а попадание пепла в механизмы автомобилей — стать причиной их неисправности. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов приводят к различным видам недомогания у людей и животных, отравлению воды в открытых резервуарах, порче оборудования.
Авачинский вулкан расположен в 27 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2741 метр над уровнем моря. Диаметр кратера — около 400 метров. В последний раз он извергался в 2001 году.
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