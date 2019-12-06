МЧС предупреждает туристов о возможном извержении вулкана на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Специалисты предупреждают о возможном извержении Авачинского вулкана на Камчатке в течение месяца, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка. При этом следует ожидать пеплопады в ближайших населенных пунктах. Не рекомендуется посещение вулкана в течение месяца", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в этот период и арендующих для этого малые воздушные суда.

Сейчас в районе вулкана туристических групп не зарегистрировано.

В случае возможного извержения возле Авачинской сопки может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады способны вызвать аллергические реакции, а попадание пепла в механизмы автомобилей — стать причиной их неисправности. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов приводят к различным видам недомогания у людей и животных, отравлению воды в открытых резервуарах, порче оборудования.