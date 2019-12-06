XII Неделя Российского Интернета пройдет 12-13 декабря в ЦМТ

МОСКВА, 6 дек - Пресс-служба РАЭК. 12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке ЦМТ, пройдет XII Неделя Российского Интернета (RIW 2019). 12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке ЦМТ, пройдет XII Неделя Российского Интернета ().

RIW – это главное ежегодное мероприятие интернет-отрасли и связанных отраслей цифровой экономики, которое уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства.

За эти годы RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и его специальных мероприятиях.

Кроме того, на фоне повышенного интереса органов государственной власти и бизнес сообщества к теме цифрового развития и будущего цифровой России, организаторами RIW в 2019 году было предложено рассмотреть площадку Недели Российского Интернета и проектов-спутников как ключевую для диалога с малым и средним бизнесом России, теми игроками Рунета, кто строил и строит цифровое будущее страны (предложение сформулировано в письме Исх. № DД / 2019–1009 – 01 от 09 октября 2019 года на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. АКИМОВА).

Главная цель такой доработки формата RIW – обеспечить ежегодную эффективную площадку для диалога представителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, а также государственных корпораций и субъектов предпринимательства, с целью обсуждения и корректировки вектора развития цифровой экономики России, ее интеграции в международную экономическую систему, способов защиты от возможного внешнего недружественного воздействия.

Цифровая экономика на RIW 2019

Придерживаясь этого намеченного курса, именно с 2019 года, помимо насыщенной B2B программы и общения специалистов, RIW приобретает статус важнейшего мероприятия, на котором профессионалы и деятели Рунета общаются с представителями смежных отраслей (отрасли традиционной экономики, участвующие в процессах цифровой трансформации) и представителями государства.

И лейтмотивом этого общения становится обсуждение тем национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” (круглые столы, дискуссионные панели и секции по этому направлению проводятся при поддержке Минкомсвязи, Минэкономразвития, АНО “Цифровая экономика”).

Для организации такого диалога в программе и на выставке RIW 2019 представлено отдельное направление Digital Transformation/Цифровая Трансформация, в рамках которого за 2 дня работы происходит детальное обсуждение следующих тем и направлений:

- Россия — территория искусственного интеллекта / The Key to AI;

- Зона 5G: развитие высокоскоростных сетей;

- Этика эпохи данных: как самоорганизовать рынок?

- Кадры для цифровой экономики. Кадры для рынка (HR-tech);

- Информационная безопасность ;

- Суперсервисы;

- Программы государственной поддержки;

- Экспорт ИТ-решений.

Профессиональные B2B-темы на RIW 2019

Традиционно сильнейшей стороной Недели Российского Интернета является профессиональный контент, упакованный в формат многопотокового форума (9 залов в течение 2 дней работы), представленный отдельными блок-конференциями, и представляющий огромный интерес для B2B-сегмента.

В профессиональной программе примут участие порядка 500 спикеров и около 5 000 участников (специалисты отрасли, менеджеры).

В этом году профессиональная программа представлена 12 блок-конференциями, самые яркие среди которых:

Digital Ads

В программе блок-конференции секции на следующие темы: “Кейсы перформанс маркетинга”, “Мобайл -- точка входа всех рекламных коммуникаций”, “Маркетинг в киберспорте”, “Трафик есть, что дальше?”

Influencer Marketing

Узнайте все о работе с блогерами и площадками Social Media! В программе блок-конференции следующие темы: “Международные кейсы Influencer Marketing”, “Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды”, “Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing”, “Механики раскрутки блогеров”.

PR, GR and Media

Самые крутые секции по Media -- как и всегда на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: “PR корпораций”, “Медиа в современном обществе”, “Зачем в 2020 году нужен веб–сайт?”

Малый и средний бизнес

Секции данной блок-конференции -- кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: “Женщины в бизнесе”, “Выход российской компании на международный рынок”, “Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса”, “Программы государственной поддержки”.

Product Day

Спикеры секций подготовили доклады и кейсы на следующие темы: “Команда продукта в IT-проектах”, “Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии”, “Продуктовый дизайн: технологии и аналитика”.

Tech Show Day

Прогрессивная блок-конференция для тех, кто идет в ногу со временем. В программе следующие темы: “Цифровой урбанизм: что ждет умные города?”, “Главная секция о технологиях и людях — 2019”, “Роботы и VR/AR технологии”.

eCom Day

Насыщенная топ-темами и спикерами блок-конференция про электронную коммерцию. В программе секции на тему: “Маркетплейсы для интернет-торговли”, “Инновационные модели ведения бизнеса”, “Применении технологий ИИ в ритейле”.

Sharing economy day

ТОП-тема, взорвавшая российские СМИ этой осенью. Наши спикеры - за осознанное потребление. Секции блок-конференции: “Презентация исследования Sharing economy 2019”, “Настоящее и будущее C2C торговли – какое оно в России?”, “Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе”.

SMB Day

Для собственников бизнеса и менеджеров. В программе секции на темы: “Портал поставщиков: точка входа на рынок "малых" закупок”, “Аналитика соцсетей – цифры и тренды 2019/2020”, “Инвестиции, развитие и проблемы ИТ-бизнеса в России”.

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