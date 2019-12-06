В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова , который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.

Новиков, по данным следствия, дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой с водой по голове и руке, отчего тот "испытал физическую боль". Ранее прокурор просил для него три года колонии общего режима. Новиков, который был арестован 30 октября, полностью признал вину.

"Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда", - огласила приговор судья.

Сумму штрафа судья определила в размере 150 тысяч рублей, но смягчила до 120 тысяч из-за предварительного заключения.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция - пять лет колонии.