В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
Новиков, по данным следствия, дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой с водой по голове и руке, отчего тот "испытал физическую боль". Ранее прокурор просил для него три года колонии общего режима. Новиков, который был арестован 30 октября, полностью признал вину.
"Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда", - огласила приговор судья.
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Сумму штрафа судья определила в размере 150 тысяч рублей, но смягчила до 120 тысяч из-за предварительного заключения.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция - пять лет колонии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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