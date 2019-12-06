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В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля
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РИА Новости

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

11:30 06.12.2019 (обновлено: 11:36 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
Новиков, по данным следствия, дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой с водой по голове и руке, отчего тот "испытал физическую боль". Ранее прокурор просил для него три года колонии общего режима. Новиков, который был арестован 30 октября, полностью признал вину.
"Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда", - огласила приговор судья.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
24 сентября, 12:56
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
Сумму штрафа судья определила в размере 150 тысяч рублей, но смягчила до 120 тысяч из-за предварительного заключения.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция - пять лет колонии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
1940132
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Павел Новиков (фигурант дела о беспорядках в Москве)Московская городская думаМоскваПроисшествия
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