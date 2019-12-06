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Медиафорум "Экология – 2019"
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РИА Новости

Медиафорум "Экология – 2019"

10:59 06.12.2019
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13 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится медиафорум "Экология – 2019".
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей МИРОНОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА.

Модератор – председатель медиасовета "Эко-ТВ", председатель правления Международного экологического движения "Живая планета", профессор Николай ДРОЗДОВ.

В рамках мероприятия пройдет первый съемочный день первого российского экологического телевидения – "ЭкоТВ". Будут представлены основные рубрики новостной сетки вещания: "VIP-гость студии", "Эконовости регионов", "Международные экособытия", отчеты руководителей отделений "Живой Планеты". Также будут подведены итоги первого года реализации национального проекта "Экология". В рамках международного блока медиафорума состоится презентация новой торговой марки экологической продукции премиум-класса компаниями из России, Китая и Таиланда.
На повестке также вопросы, касающиеся долголетия и здоровья. В этом блоке будет представлена новая программа Николая Дроздова "Университет активного долголетия", в ходе которой специалисты и гости смогут поделиться личным опытом продуктивной жизни в зрелом возрасте.

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