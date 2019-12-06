Медиафорум "Экология – 2019"

Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей МИРОНОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА.
Модератор – председатель медиасовета "Эко-ТВ", председатель правления Международного экологического движения "Живая планета", профессор Николай ДРОЗДОВ.
В рамках мероприятия пройдет первый съемочный день первого российского экологического телевидения – "ЭкоТВ". Будут представлены основные рубрики новостной сетки вещания: "VIP-гость студии", "Эконовости регионов", "Международные экособытия", отчеты руководителей отделений "Живой Планеты". Также будут подведены итоги первого года реализации национального проекта "Экология". В рамках международного блока медиафорума состоится презентация новой торговой марки экологической продукции премиум-класса компаниями из России, Китая и Таиланда.
На повестке также вопросы, касающиеся долголетия и здоровья. В этом блоке будет представлена новая программа Николая Дроздова "Университет активного долголетия", в ходе которой специалисты и гости смогут поделиться личным опытом продуктивной жизни в зрелом возрасте.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей МИРОНОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА.
Модератор – председатель медиасовета "Эко-ТВ", председатель правления Международного экологического движения "Живая планета", профессор Николай ДРОЗДОВ.
В рамках мероприятия пройдет первый съемочный день первого российского экологического телевидения – "ЭкоТВ". Будут представлены основные рубрики новостной сетки вещания: "VIP-гость студии", "Эконовости регионов", "Международные экособытия", отчеты руководителей отделений "Живой Планеты". Также будут подведены итоги первого года реализации национального проекта "Экология". В рамках международного блока медиафорума состоится презентация новой торговой марки экологической продукции премиум-класса компаниями из России, Китая и Таиланда.
На повестке также вопросы, касающиеся долголетия и здоровья. В этом блоке будет представлена новая программа Николая Дроздова "Университет активного долголетия", в ходе которой специалисты и гости смогут поделиться личным опытом продуктивной жизни в зрелом возрасте.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/