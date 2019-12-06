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Минск надеется на ясность по компенсации из-за "грязной" нефти
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РИА Новости

Минск надеется на ясность по компенсации из-за "грязной" нефти

10:55 06.12.2019 (обновлено: 11:30 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСергей Румас
Сергей Румас
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Белоруссия подготовила свои расчёты по компенсации из-за загрязненной нефти из РФ, хотела бы получить ясность по этому вопросу в ближайшее время, заявил в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас.
"У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры... Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет", - заявил Румас журналистам, говоря о том, будет ли определённость по компенсации до конца текущего года.
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Минск надеется на сохранение объема беспошлинных поставок нефти из России
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.
Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода - это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ.
Вице-премьер тогда не стал называть сумму выставленных претензий, но отметил, что она "многоцифровая и значительная". При этом он сообщал, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре.
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Сергей РумасБелоруссияРоссияЭкономика
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