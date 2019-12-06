Минск надеется на ясность по компенсации из-за "грязной" нефти

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Белоруссия подготовила свои расчёты по компенсации из-за загрязненной нефти из РФ, хотела бы получить ясность по этому вопросу в ближайшее время, заявил в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас

"У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры... Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет", - заявил Румас журналистам, говоря о том, будет ли определённость по компенсации до конца текущего года.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода - это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ.