Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с "360" рассказал, что идея связаться с Владимиром Зеленским возникла после звонка украинскому президенту ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой.
По его словам, Зеленский — шоумен, поэтому с ним нужно было разговаривать в "юмористическом ключе".
Столяров отметил, что дозвониться до украинского лидера было легко.
"Сначала мы звонили ему от имени мэра Киева (Виталия — Прим. ред.) Кличко. Он даже поверил, охотно с нами общался", — пояснил пранкер.
Однако, по словам Лексуса, в ближайшее время он не планирует снова звонить в Киев, так как устал от украинской темы, на очереди — общение с российскими и иностранными звездами.
4 декабря, 20:45Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским