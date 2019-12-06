Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому

По его словам, Зеленский — шоумен, поэтому с ним нужно было разговаривать в "юмористическом ключе".

"Сначала мы звонили ему от имени мэра Киева (Виталия — Прим. ред.) Кличко. Он даже поверил, охотно с нами общался", — пояснил пранкер.

Однако, по словам Лексуса, в ближайшее время он не планирует снова звонить в Киев, так как устал от украинской темы, на очереди — общение с российскими и иностранными звездами.