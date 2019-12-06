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Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому
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РИА Новости

Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому

10:43 06.12.2019 (обновлено: 14:06 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Алексей Столяров
Пранкер Алексей Столяров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пранкер Алексей Столяров. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с "360" рассказал, что идея связаться с Владимиром Зеленским возникла после звонка украинскому президенту ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой.
По его словам, Зеленский — шоумен, поэтому с ним нужно было разговаривать в "юмористическом ключе".
Столяров отметил, что дозвониться до украинского лидера было легко.

"Сначала мы звонили ему от имени мэра Киева (Виталия — Прим. ред.) Кличко. Он даже поверил, охотно с нами общался", — пояснил пранкер.

Однако, по словам Лексуса, в ближайшее время он не планирует снова звонить в Киев, так как устал от украинской темы, на очереди — общение с российскими и иностранными звездами.
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
4 декабря, 20:45
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
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Ольга СкабееваАлексей Столяров (Лексус)Владимир Краснов (пранкер Вован)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленскому звонят уже все кому не лень! Путину позвоните, смешнее будет.
6 декабря, 11:19
Господин Гражданин
44600215
Смешнее будет чтобы в России хотя бы до мэрии кто-то дозвонился
6 декабря, 12:33
Eduard K
3450007
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