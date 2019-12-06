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2019-12-06T12:44+0300
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Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция
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РИА Новости
Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) стартует с космодрома Байконур. Также на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
2019-12-06T12:37+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83847906&type=mp4
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PT1S

Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция

12:37 06.12.2019 (обновлено: 12:44 06.12.2019)
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Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) стартует с космодрома Байконур. Также на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаСоюз
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