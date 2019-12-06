Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) стартует с космодрома Байконур. Также на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) стартует с космодрома Байконур. Также на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
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