Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) стартует с космодрома Байконур. Также на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.