В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой".
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"По данным следствия, не позднее апреля 2019 года соучастники с целью получения финансовой выгоды разработали план и вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Клубы были тщательно законспирированы и располагались в нежилых помещениях, а также в многоквартирных домах Москвы", - сказала Иванова.
Проведены обыски в офисных, жилых и нежилых помещениях, изъяты мобильные телефоны, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
Уточняется, что преступление выявлено в результате оперативных мероприятий, проведенных следователями ГСУСК совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД при силовой поддержке Росгвардии.
В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, троих - запрета определенных действий, один обвиняемый помещен под домашний арест. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание всех лиц, причастных к совершению преступления.
На территории РФ с 1 июля 2009 года запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон ("Азов-Сити" и "Красная поляна" в Краснодарском крае, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Приморье" в Приморском крае и "Янатрная" в Калининградской области; еще одна игорная зона будет открыта в Крыму).
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