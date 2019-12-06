В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правоохранители раскрыли в Правоохранители раскрыли в Москве сеть подпольных игровых клубов, уголовное дело заведено в отношении 11 человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой".

"По данным следствия, не позднее апреля 2019 года соучастники с целью получения финансовой выгоды разработали план и вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Клубы были тщательно законспирированы и располагались в нежилых помещениях, а также в многоквартирных домах Москвы", - сказала Иванова.

Проведены обыски в офисных, жилых и нежилых помещениях, изъяты мобильные телефоны, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Уточняется, что преступление выявлено в результате оперативных мероприятий, проведенных следователями ГСУСК совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД при силовой поддержке Росгвардии.

В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, троих - запрета определенных действий, один обвиняемый помещен под домашний арест. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание всех лиц, причастных к совершению преступления.