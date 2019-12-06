В Омске началась работа по созданию научно-образовательного центра

ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Работа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) в рамках национального проекта "Наука" началась в Работа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) в рамках национального проекта "Наука" началась в Омской области , определены основные направления его деятельности, сообщает в пятницу облправительство.

"В регионе уже ведется работа по подготовке программы деятельности научно-образовательного центра. По поручению губернатора Александра Буркова сформирована рабочая группа, определены основные направления деятельности центра – это нефтехимия и новые материалы, высокотехнологичные компоненты и системы для производства, агробиотехнологии. Прорабатывается вопрос с промышленными предприятиями по перечню разработок в рамках данных направлений", - говорится в сообщении.

Основной задачей научно-образовательного центра станет кооперация научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики – для проведения исследований, внедрения разработок и получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов.

"Президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Наука" ставит перед нами задачу создания научно-образовательных центров мирового уровня. Омские вузы сильны наукой и исследовательской работой, необходимо выстроить тесное взаимодействие с промышленными предприятиями и бизнес-структурами, действующими в реальном секторе экономики. Создание НОЦ может открыть невиданные ранее горизонты для всех участников кооперации", - считает губернатор.