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Омская область
2019-12-06T08:14+0300
https://ria.ru/20191206/1562037635.html
В Омске началась работа по созданию научно-образовательного центра
https://cdn22.img.ria.ru/images/147872/64/1478726406_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_18b7c762af2c9c8b2fbc007117c17a86.jpg
РИА Новости

В Омске началась работа по созданию научно-образовательного центра

08:14 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУспенский собор и администрация города на фоне заснеженного города
Успенский собор и администрация города на фоне заснеженного города
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Работа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) в рамках национального проекта "Наука" началась в Омской области, определены основные направления его деятельности, сообщает в пятницу облправительство.
"В регионе уже ведется работа по подготовке программы деятельности научно-образовательного центра. По поручению губернатора Александра Буркова сформирована рабочая группа, определены основные направления деятельности центра – это нефтехимия и новые материалы, высокотехнологичные компоненты и системы для производства, агробиотехнологии. Прорабатывается вопрос с промышленными предприятиями по перечню разработок в рамках данных направлений", - говорится в сообщении.
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Основной задачей научно-образовательного центра станет кооперация научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики – для проведения исследований, внедрения разработок и получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов.
"Президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Наука" ставит перед нами задачу создания научно-образовательных центров мирового уровня. Омские вузы сильны наукой и исследовательской работой, необходимо выстроить тесное взаимодействие с промышленными предприятиями и бизнес-структурами, действующими в реальном секторе экономики. Создание НОЦ может открыть невиданные ранее горизонты для всех участников кооперации", - считает губернатор.
Научно-образовательный центр (НОЦ) создается в рамках реализации нацпроекта "Наука" министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области совместно с промышленными предприятиями, вузами и научными организациями. Национальный проект "Наука" направлен на ускорение технологического развития России и обеспечение вхождения ее в ТОП-5 стран-лидеров по исследованиям и разработкам.
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Омская областьВладимир ПутинАлександр БурковОмская областьЭкономика
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