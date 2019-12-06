Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 "квадратах"

"Сегодня, в 07.55 (05.55 мск) поступило сообщение о пожаре на складе с покрышками в поселке Большой Исток. Предварительная площадь (пожара) – 500 квадратных метров. Существует угроза распространения на соседний склад", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении МЧС, тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки протянута магистральная линия протяжённостью более 100 метров. В настоящее время площадь пожара уточняется, в его тушении задействованы 45 человек и 15 единиц пожарно-спасательной техники. В зонах сильного задымления работают 2 звена газодымозащитной службы, добавили в спасательном ведомстве.