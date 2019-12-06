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Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 "квадратах"
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РИА Новости

Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 "квадратах"

08:13 06.12.2019 (обновлено: 08:18 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Склад с покрышками загорелся в поселке Большой Исток под Екатеринбургом на площади 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, сообщили РИА Новости в пятницу пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня, в 07.55 (05.55 мск) поступило сообщение о пожаре на складе с покрышками в поселке Большой Исток. Предварительная площадь (пожара) – 500 квадратных метров. Существует угроза распространения на соседний склад", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется в сообщении МЧС, тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки протянута магистральная линия протяжённостью более 100 метров. В настоящее время площадь пожара уточняется, в его тушении задействованы 45 человек и 15 единиц пожарно-спасательной техники. В зонах сильного задымления работают 2 звена газодымозащитной службы, добавили в спасательном ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало.
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