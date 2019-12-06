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В Москве более 100 автобусов начнут курсировать по 16 новым маршрутам
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РИА Новости

В Москве более 100 автобусов начнут курсировать по 16 новым маршрутам

07:55 06.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтобусы для обслуживания Кубка конфедераций-2017 в Москве
Автобусы для обслуживания Кубка конфедераций-2017 в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свыше 100 экологических автобусов начнут курсировать в Москве по 16 новым маршрутам в следующем году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В следующем году в столице организуют 16 новых автобусных маршрутов. Автобусы начнут перевозить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Они будут следовать до станций метро и МЦК, железнодорожных платформ, социальных учреждений и торговых центров", - говорится в сообщении.
Так, москвичи смогут доехать до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детсадов и школ.
Добавляется, что на маршруты выйдут комфортные и экологические автобусы. Кроме того, их оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями маршрута. В автобусах будет работать единая система оплаты проезда. Их также оборудуют пандусами для удобства маломобильных горожан и пассажиров с колясками.
"Всего по 16 маршрутам будет ходить 107 автобусов", - уточняется в сообщении. Со всеми направлениями курсирования автобусов можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
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