В Москве более 100 автобусов начнут курсировать по 16 новым маршрутам

"В следующем году в столице организуют 16 новых автобусных маршрутов. Автобусы начнут перевозить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Они будут следовать до станций метро и МЦК, железнодорожных платформ, социальных учреждений и торговых центров", - говорится в сообщении.

Так, москвичи смогут доехать до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детсадов и школ.

Добавляется, что на маршруты выйдут комфортные и экологические автобусы. Кроме того, их оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями маршрута. В автобусах будет работать единая система оплаты проезда. Их также оборудуют пандусами для удобства маломобильных горожан и пассажиров с колясками.