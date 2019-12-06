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Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
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РИА Новости

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

06:32 06.12.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп приняли участие в традиционной торжественной церемонии зажжения огней на рождественской елке у Белого дома.
Глава государства и первая леди прибыли на церемонию, где был установлен подиум. Трамп поприветствовал гостей и предоставил право нажать на специальную кнопку своей супруге, и она сделала это под аплодисменты собравшихся.
Выступая перед собравшимися, Трамп рассказал вкратце об и истории и значении праздника Рождества (Трамп - прихожанин пресвитерианской церкви, одного из направлений в протестантизме).
Затем глава государства рассказал о важности благотворительной деятельности и поблагодарил представителей таких организаций, которые присутствовали на церемонии. После этого Трамп выразил благодарность за службу военным, полицейским, пожарным и врачам скорой помощи, назвав их "невероятными, особенными людьми".
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"В Рождество мы вспоминаем вечную правду о том, что каждый человек – это любимое дитя Бога. Будучи единой благодарной нацией, мы славим радость семьи, благословение свободы и чудо Рождества. Веселого Рождества всем!" - сказал Трамп.
Традиция зажигания огней на рождественской ёлке у Белого дома ведет свое начало с 1923 года, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней. Традиция символизирует "объединение граждан во имя мира и надежды". В 2019 году все огни на почти семиметровой елке бело-желтые.
В 2018 году с освещением главной ёлки страны возникли проблемы: сначала некий мужчина в состоянии "эмоционального потрясения" залез на дерево и повредил несколько огней. Спустя несколько дней гирлянду смогли починить. Однако затем в стране случился шатдаун – из-за разногласий между Белый домом и конгрессом по бюджету прекратилось финансирование федерального правительства, в том числе Национальной парковой службы, в ведении которой находится рождественская ель. Тогда найти средства на освещение помог специальный благотворительный фонд.
Белый дом в Вашингтоне
3 декабря, 03:33
Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома
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Меланья ТрампДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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