Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп приняли участие в традиционной торжественной церемонии зажжения огней на рождественской елке у Белого дома.

Глава государства и первая леди прибыли на церемонию, где был установлен подиум. Трамп поприветствовал гостей и предоставил право нажать на специальную кнопку своей супруге, и она сделала это под аплодисменты собравшихся.

Выступая перед собравшимися, Трамп рассказал вкратце об и истории и значении праздника Рождества (Трамп - прихожанин пресвитерианской церкви, одного из направлений в протестантизме).

Затем глава государства рассказал о важности благотворительной деятельности и поблагодарил представителей таких организаций, которые присутствовали на церемонии. После этого Трамп выразил благодарность за службу военным, полицейским, пожарным и врачам скорой помощи, назвав их "невероятными, особенными людьми".

"В Рождество мы вспоминаем вечную правду о том, что каждый человек – это любимое дитя Бога. Будучи единой благодарной нацией, мы славим радость семьи, благословение свободы и чудо Рождества. Веселого Рождества всем!" - сказал Трамп.

Традиция зажигания огней на рождественской ёлке у Белого дома ведет свое начало с 1923 года, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней. Традиция символизирует "объединение граждан во имя мира и надежды". В 2019 году все огни на почти семиметровой елке бело-желтые.