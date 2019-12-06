Обвиняемым в применении насилия к силовикам в Москве вынесут приговоры

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тверской и Мещанский суды Москвы планируют в пятницу вынести три приговора по делам обвиняемых в применении к полицейским насилия в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве.

Все трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция - пять лет колонии.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.