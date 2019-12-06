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Обвиняемым в применении насилия к силовикам в Москве вынесут приговоры
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РИА Новости

Обвиняемым в применении насилия к силовикам в Москве вынесут приговоры

06:17 06.12.2019 (обновлено: 13:29 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тверской и Мещанский суды Москвы планируют в пятницу вынести три приговора по делам обвиняемых в применении к полицейским насилия в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве.
Тверской суд на 11.00 назначил оглашение сразу двух приговоров – Никите Чирцову и Павлу Новикову. Первого обвиняют в том, что в ходе акции он толкнул полицейского двумя руками в грудь и плечо, прокурор запросил для него 3,5 года колонии. Новиков, по данным следствия, дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой по голове и руке, отчего тот "испытал физическую боль", ему просят назначить три года колонии общего режима.
Мещанский суд в 12.00 приступит к вынесению приговора Владимиру Емельянову. Гособвинение настаивает на четырех годах колонии для молодого человека, который, по утверждению СК, в ходе митинга силой удерживал росгвардейца, препятствуя тем самым выполнению его служебных обязанностей.
Все трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция - пять лет колонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 21:55
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Владимир ЕмельяновПавел Новиков (фигурант дела о беспорядках в Москве)Тверской суд г. МосквыСледственный комитет РФМещанский суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
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