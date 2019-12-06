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В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
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РИА Новости

В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций

06:10 06.12.2019 (обновлено: 06:11 06.12.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Российской компании "Гудзон" пришлось снять экипаж с попавшего под американские санкции судна "Партизан" в южнокорейском порту Пхохан, из-за того что никто не хочет продавать туда топливо, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин.
По его словам, моряки уже в России, а судно со 100 тоннами мазута стоит без присмотра, "Гудзон" опасается разлива.
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США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Партизан". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
"Судно "Партизан" в Южной Корее, там мы сняли экипаж. Судно под санкциями, корейцы не продают топливо, мотивируя тем, что все топливные компании боятся вторичных санкций", - рассказал Аникин.
"Мы обращались в консульство России в Южной Корее, также нашли представителя ITF (Международная федерация транспортников), который пообещал помочь найти топливо. Но через неделю он извинился и сказали, что не получается", - сказал собеседник.
По его словам, компания также обращалась к капитану порта, чтобы солярку выдали из госрезервов, но тот отказал.
"На судне не было электричества, пришлось переселить экипаж в гостинцу. Капитан порта в итоге снял моряков с судна, пароход переставили в более тихое место. Сейчас моряки уже на родине, судно стоит без экипажа. А там 100 тонн мазута. Есть большое опасение, что без присмотра там может произойти разлив. Вчера мы отправили письмо в правительство России, чтобы нам помогли", - сказал Аникин.
Он уточнил, что компания пыталась продать "Партизан", но из-за санкций не может найти покупателя.
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СанкцииЮжная КореяСШАБезопасностьВ мире
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